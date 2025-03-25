Melikgazi, 2024'te Konut Satışında 14. Sıraya Yerleşti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin sunduğu geniş yatırım ve projelerle cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’nin bir yaşam alanı olması için sürekli çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Melikgazi, gelişim ve büyüme süreciyle her geçen gün daha çekici bir yaşam merkezi haline geliyor. Altyapı ve üst yapı çalışmaları, nitelikli yollar, parklar ve geniş yeşil alanlar ile sosyal tesisler sunuyoruz. Türkiye’ye örnek olacak hizmetlerle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Örneğin, gençlerimize yönelik eğitim alanları ve kütüphanelerimiz, emeklilere yönelik yaşam merkezlerimiz ve kadınlara özel sosyal tesislerimiz ile her yaştan bireye hitap eden projelerimiz var. Ayrıca, kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçemizi modern ve güvenilir yaşam alanlarıyla donatıyoruz. Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi gibi kültürel etkinlikler de bizim için önem taşıyor. Bu başarılar, yaptığımız işlerin doğru ve yerinde olduğunun bir göstergesi. Melikgazi’yi büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu gelişmeler, Melikgazi’nin tercih edilen bir ilçe olma yolunda ilerlediğinin önemli bir göstergesi olmuş durumda.