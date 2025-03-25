Yarın, 'Bin Aydan Daha Hayırlı Gece'

“Biz onu (Kuran’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” (Kadir Suresi, 1-3)

Bu geceye “Hüküm Gecesi” denmesinin sebebi, insanlık için büyük bir anlam taşımasıdır. Allah (c.c.), bu gece için şöyle buyurmuştur:

“Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir.” (Duhan Suresi, 2-6)

Hadis-i şeriflerde de bu gecenin büyük bir müjde taşıdığı belirtilmiştir:

“İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affedilir.” (Buhârî, Savm, 6)

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Kesin tarihi bilinmemekle birlikte, Ramazan ayının son on günündeki tek gecelerden birinde olduğu rivayet edilir. Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüştür. 2025 yılı için bu günün, hilalin görülmesine bağlı olarak, 26 Mart 2025 akşamına denk gelmesi beklenmektedir.

Ancak hadislerde bu gecenin kesin tarihinin bilinmediği, dolayısıyla Ramazan’ın son on gecesinde özellikle de tek gecelerde varolma ihtimali üzerinde durulmuş ve bu gecelerin yoğun bir ibadet ve dua ile geçirilmesi tavsiye edilmiştir:

“Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününün tek sayılı gecelerinde arayın.” (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 3)

Kadir Gecesi’nin İşaretleri Nelerdir?

Kadir Gecesi’nin kesin tarihi bilinmese de bazı işaretleri olduğuna dair rivayetler vardır. Bunlardan sahih olan işaretler şunlardır:

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.v.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179).

Kadir Gecesi’ni Kaçırmamak İçin Ne Yapmalı?

Kadir Gecesinin zamanının kesin olarak bilinmemesi, gecenin feyzinden daha geniş bir zamanda istifade etmeyi de uygun hale getirmektedir. Kadir Gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirdir. Ancak geceye dair kısmi belirsizlik sayesinde Müslümanlar Ramazan ayının bütün gecelerini ibadet şuuru içinde geçirebilir. Kadir Gecesinin feyzinden yararlanmak için en iyi yöntemse Ramazan ayının son on gününde ibadetleri artırmaktır.

Özellikle tek gecelerde (21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerde) ibadet etmek, bu mübarek geceyi yakalama ihtimalini artırır.