Melikgazi Belediyesi ÇEVREFEST'e damga vurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde ’Hepimizin bir dünyası var’ temasıyla düzenlenen ÇEVREFEST’e katılan Melikgazi Belediyesi, çeşitli etkinlikleriyle ÇEVREFEST’e damga vurdu.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; ’Sıfır Atık Yolculuğu’ paneline katılarak Melikgazi Belediyesi’nin çevre ve sıfır atık çalışmaları hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Melikgazi Belediyesi’nin açtığı çevre standı ve sıfır atık treni ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Melikgazi Belediyesi olarak sıfır atık konusunda öncü bir rol üstlendiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu; "Yaşadığımız doğayı koruyabilmek ve gelecek nesillere bırakabilmek hepimizin öncelikli görevi. İnsan eliyle tahribata uğrayan, zaman içerisinde iklim dengesinin bozulmasına, birçok canlının neslinin tükenmesine neden olan her türlü olumsuzluğa karşı tedbir almalıyız. Melikgazi Belediyesi olarak bizler ilçemizde çevre ve sıfır atık konusunda fayda sağlayacak birçok faaliyete öncülük ediyoruz. Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde her hafta 4.000 binada düzenli olarak mavi poşetlerin dağıtımı ve toplanmasıyla ambalaj atıkları konusunda titiz bir ayrıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Kağıt, plastik, naylon, pet şişe, cam, metal, tekstil, atık pil, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve ahşap atıklar olmak üzere 12 farklı türde ambalaj atığını düzenli olarak topluyoruz. Yıllık ortalama 8.000 ton karışık ambalaj atığı toplama kapasitemizle çevremizi koruma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Melikgazi’de ilk ’Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi ve Genel Sıfır Atık Belgesi’ni aldıklarını belirten Başkan Palancıoğlu; "Kayseri’mizde bulunan 8 belediye ile protokoller yaparak sıfır atık yükümlülüklerine destek vermek için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin kurulmasını sağladık. İlçemizde kamu binaları olarak ilk "Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi" ve "Genel Sıfır Atık Belgesi"ni almış bulunmaktayız. Ülkemizde referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden olan Sıfır Atık ve Eğitim Tesisimizde binlerce öğrenciye eğitim veriyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Proje Uygulama Yarışması"nda ödüle layık görülen Hareketli Lego Geri Dönüşüm Tesis Modelimiz yeniliklerimiz arasında bulunuyor." dedi.

ÇEVREFEST’te Melikgazi Belediyesi’nin çevre standı yoğun ilgi görürken çocuklar sıfır atık treni ile doyasıya eğlendi. Başkan Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi’nin çevre koruma ve sıfır atık konularındaki hassasiyetine dikkat çekerek başarılı çalışmalarının devamının geleceğini söyledi.