Melikgazi Belediyesi ev sahibi olmak isteyenlere yılın son fırsatını sunuyor

Melikgazi Belediyesi, ödeme kolaylığı sağlayan finans modelleriyle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. İlçeye kazandırdığı kentsel dönüşüm konutlarını vatandaşların beğenisine sunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, aynı zamanda konut için tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkanı ile ödemede kolaylık sağlıyor.

Yılın son fırsatı ise Kazım Karabekir ve Anbar Mahallelerinde yer alan 28 adet daire için görücüye çıkıyor. 18 Aralık Çarşamba günü saat 14.30’da açık teklif usulüyle yapılacak olan ihale hakkında açıklamada bulunan Başkan Palancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Melikgazi Belediyesi ev sahibi olmak isteyenlere güzel bir fırsat daha sunuyor. Yılın son fırsatını umarım kaçırmazsınız. Faizsiz, vade farkı olmayan, yüzde 25 peşinat, kalanı 36 ay eşit taksitli, herhangi bir fiyat artışı olmadan, kentsel dönüşümden elde ettiğimiz daireleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Umarım bu dairelerin sahibi olur, sağlık, huzur içerisinde oturursunuz. Melikgazi Belediyemiz son dönemde 36 ay taksitli, vade farksız, faizsiz daireleri vatandaşların beğenisine sundu. 18 Aralık Çarşamba günü saat 14.30’da yeni satışa sunduğumuz dairelerin ihalesine hepinizi bekliyoruz.”

İhale hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/mulkiyeti-belediyemize-ait-tasinmazlarin-meskenler-18-aralik-2024-tarihinde-2886-sayili-devlet-ihale-kanunu-nun-45--maddesine-istinaden-acik-teklif-usuluyle-satisi-yapilacaktir- linkini tıklayabilirler.