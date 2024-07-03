Melikgazi Belediyesi Gültepe Mahallesi'nde Külliye yapımında sona geliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçecek olan Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur’an Kursu ve Cami’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçenin birçok yerinde, ihtiyaç dahilinde tasarladığı projeleri teker teker hayata geçiren Başkan Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi’ne müjdeyi verdi. Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur’an Kursu ve Cami’nin yazın sonunda yapımının tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“ Şehrin merkezine Köşk Mahallesi ve Gültepe Mahallemizi özellikle etkileyecek olan çok güzel bir proje, bir külliye yapıyoruz. Sağlık ocağı, Kuran kursu ve camimiz var. Burası Köşk Medrese’nin hemen ön tarafındaki bölgemiz. Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ağabeyimizle birlikte nasip olursa bu projeyi birlikte yürütüyoruz. Cenab-ı Allah hayrını kabul etsin. Burada çok güzel, çok şık, Kayseri’mize, Melikgazi’mize yakışır bir projeyi hayata geçiriyoruz. Aile sağlığı merkezi, Kur’an Kursu ve cami. İnşallah yazın sonuna nasip olursa burayı bitirip bu mahallelerimize hitap edecek çok şık, görseli çok güzel, butik birer tane eser ortaya çıkmış olacak. Ben emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu ağabeyime ve ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Vatandaşlarımız da sağlık, sıhhat içerisinde kullansınlar inşallah.”

Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ise Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanım gerçekten bu proje sizin sayenizde oldu. Allah sizlerden razı olsun. Proje, ürün seçimi ve projeyi takip etmeniz bizi onurlandırdı. Esas eser sizin eseriniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum” dedi.