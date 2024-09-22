Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir'de kat karşılığı ihale düzenledi

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında 5 blok 253 daire ve 22 dükkan, 2 blok 56 daire ve 7 dükkan, 1 blok 32 daire ve 5 dükkandan oluşan bir ihale düzenledi.

18 Eylül Çarşamba günü kat karşılığı düzenlenen ihale Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşti. İki ihalenin gerçekleşip bir ihalenin pazarlığa bırakıldığı kat karşılığı ihale ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde 6 bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek, konforlu dairelere kavuşmalarını sağlayacak, güven içerisinde yaşayacakları yeni evleri için iş başındayız. Gelişim için dönüşüm şart. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize her alanda yatırım yapmaya, ilçemizi kalkındırmaya gayret ediyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmalarımız kapsamında önemli bir ihaleyi gerçekleştirdik. 5 blokluk 253 daire ve 22 dükkan, 2 blokluk 56 daire ve 7 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm ihalelerimizi gerçekleştirerek 1 blok 32 daire ve 5 dükkandan oluşan ihalemizi ise pazarlığa bıraktık. Melikgazi’mize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İhalemizi kazanan firmalarımızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin” dedi.