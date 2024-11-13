Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir'de kat karşılığı ihale düzenledi

Melikgazi Belediyesi Karabekir Mahallesi’nde bulunan 48 adet daire ve 5 adet dükkan için kat karşılığı ihale düzenledi.

Düzenlenen ihalenin ardından yapım çalışmalarına başlanılarak kısa zamanda hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde binlerce vatandaşımızı dayanıklı, sağlıklı konutlarla kavuşturduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde markalaşan belediyemiz, binlerce vatandaşımızın yüzünü güldürüyor. Riskli mevcut yapı stoklarını yenileyerek daha sağlıklı, güvenilir, modern ve nitelikli hale getirdiğimiz binalarımızla ilçemizin refahını artırıyoruz. Bu kapsamda Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için yaptığımız ihalelerimiz devam ediyor” dedi.

Palancıoğlu; “Kazım Karabekir Mahallesi 48 adet daire ve 5 adet dükkandan oluşan bir blok için kentsel dönüşüm ihalemizi gerçekleştirdik. İhaleyi kazanan firmamızı tebrik ediyor; hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah hayırla tamamlamayı nasip eylesin. İnşallah en kısa zamanda dairelerimizi tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.