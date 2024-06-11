Melikgazi Belediyesi köy pazarı kayıtları başlıyor

Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı kayıtları 25 Haziran Salı günü başlayıp 28 Haziran Cuma günü saat 16:00’a kadar sürecek. Başvurular tamamlandıktan sonra 3-4 Temmuz tarihlerinde kura çekimi yapılacak.

Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak ve çiftçilerin ürünlerini sunabileceği bir alanı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Üretimi yaşatmaya devam etmeliyiz. Çiftçilerimizin ürünlerini tarladan direkt olarak vatandaşlarımıza sunduğu Köy Pazarı uygulamamız hemşehrilerimiz tarafından çok sevildi. Bu pazar sayesinde hem üreticilerimize destek oluyor hem de halkımızı temiz ve organik gıdayla buluşturuyoruz. Taze ve doğal ürünlerin satıldığı Köy Pazarı uygulamamıza bu yıl da devam edeceğiz. Pazarımızda yer almak isteyen üreticilerimizin İlçe Tarım Müdürlüğü’nden alınacak çiftçi kayıt sistem (ÇKS) belgesi, bir adet fotoğraf ve bir adet kimlik fotokopisiyle birlikte Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası Zabıta Amirliğine başvurması gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra pazarımızda yer alacak üreticilerin belirlenmesi için 3-4 Temmuz tarihinde kura çekimi düzenleyeceğiz. 8 Temmuz Pazartesi tarihinde Köy Pazarılarımızı açacağız. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0 352 252 18 90 numaralı hattımızla irtibata geçebilir. Doğal, taze, organik ürünlere ulaşmak isteyen ve üreticilerimize destek olmak isteyen tüm hemşehrilerimi Köy Pazarına bekliyorum’’ dedi.