Melikgazi Belediyesi'nde 'Afet Dirençli Kayseri' Projesi hazırlandı

Melikgazi Belediyesi, 'STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini' Sivil Katılım Hibe Programı'na sundu.

PAYLAŞ
  • 15.01.2024 12:39
  • Güncelleme: 15.01.2024 13:37
Melikgazi Belediyesi'nde 'Afet Dirençli Kayseri' Projesi hazırlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, ’STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini’ Sivil Katılım Hibe Programı’na sundu.

Bu proje ile sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin bulundukları şehirleri afete daha dirençli hale getirmeleri adına birlikte çalışma kapasitelerini artıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Bu çalışma ile afet konusunda ortak çalışma gerçekleştirmelerini sağlayarak kurumlar arası diyalog ve işbirliği kurulması adına diğer belediye ve STK’lar için model yapı oluşturulacak. Projede Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kurulacak" dedi. Melikgazi Belediyesi’nin afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verileceğini belirten Başkan Palancıoğlu; "Komşu 4 il belediyesi afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verilecek. 5 STK’dan toplam 50 gönüllü, afet-acil durum eğitimlerinde katılarak profesyonel katılım arama kurtarma gönüllüsü olarak eğitilecekler. Ayrıca bu 5 STK’nın diğer üyelerine (toplam 300 üye) afet eğitimi seminerleri düzenlenecek. Kayseri’de bulunan 30 okulda afet öncesi ve afet sonrası bireylerin yapması gerekenler, interaktif eğitim metotları ile öğrencilere aktarılacak. Kayseri’de bulunan 3 devlet üniversitesinde 300 gence afet bilinci oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. 50 gence doğada hayatta kalma becerisi eğitimi verilecek. Kayseri’de bulunan STK’ların katılımı ile ’STK Gözüyle Dirençli Kent Kayseri’ye Öneriler Çalıştayı’ yapılacak. Projede Melikgazi Belediyesi ortak olarak yer almaktadır. 87 bin 350 dolar olan proje bütçesinin tamamı hibe makamı tarafından finanse edilecek. 12 ay sürmesi planlanan projenin kabul edilmesi durumunda çalışmalar, Mart 2024’de başlayacak. Bu anlamlı projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu

Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu

Aracı yanan esnaf şikayetçi oldu: şüpheli yakalandı

Aracı yanan esnaf şikayetçi oldu: şüpheli yakalandı

Soba Faciasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Soba Faciasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

''Abdülhamit Gerçeği'' Mostar Kitap Kahve'de anlatıldı

''Abdülhamit Gerçeği'' Mostar Kitap Kahve'de anlatıldı

'Yaralı Kayserili Askerimizin Durumları iyi'

'Yaralı Kayserili Askerimizin Durumları iyi'

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

5
Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

6
Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmam Hatipli öğrencilerden şehitler için hatim

İmam Hatipli öğrencilerden şehitler için hatim

Melikgazi Belediyesi'nde 'Afet Dirençli Kayseri' Projesi hazırlandı

Melikgazi Belediyesi'nde 'Afet Dirençli Kayseri' Projesi hazırlandı

DAHA FAZLA
Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

İtfaiyeden gerçeğini aratmayan tatbikat

İtfaiyeden gerçeğini aratmayan tatbikat

Altına yatırım önerisi

Altına yatırım önerisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kırsala 1 milyar TL'lik hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kırsala 1 milyar TL'lik hizmet

'120 bin kelimeye sahip Türkçeyi 5-10 kelimeye indiriyorlar'

'120 bin kelimeye sahip Türkçeyi 5-10 kelimeye indiriyorlar'