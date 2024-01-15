Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. spor okulları ile faaliyetlerine dört mevsim ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Kentte düzenlediği spor faaliyetleri ve etkinliklerin yanı sıra bünyesinde yetiştirdiği profesyonel sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı şekilde Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil eden Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından; futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı 13 branşın yer aldığı 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı. 6 Şubat 2024 tarihinde başlayacak 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları, 10 Mart 2024 tarihinde sona erecek şekilde planlandı. 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi;

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş ve badminton 7-15 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 300 TL, yetişkin kursu 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 600 TL olarak belirlendi. Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.