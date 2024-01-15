Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. spor okulları ile faaliyetlerine dört mevsim ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

PAYLAŞ
  • 15.01.2024 12:36
  • Güncelleme: 15.01.2024 13:37
Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. spor okulları ile faaliyetlerine dört mevsim ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Kentte düzenlediği spor faaliyetleri ve etkinliklerin yanı sıra bünyesinde yetiştirdiği profesyonel sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı şekilde Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil eden Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından; futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı 13 branşın yer aldığı 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı. 6 Şubat 2024 tarihinde başlayacak 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları, 10 Mart 2024 tarihinde sona erecek şekilde planlandı. 3’üncü Kış Dönemi Spor Okulları Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi;

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş ve badminton 7-15 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 300 TL, yetişkin kursu 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 600 TL olarak belirlendi. Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu

Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu

Aracı yanan esnaf şikayetçi oldu: şüpheli yakalandı

Aracı yanan esnaf şikayetçi oldu: şüpheli yakalandı

Soba Faciasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Soba Faciasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

''Abdülhamit Gerçeği'' Mostar Kitap Kahve'de anlatıldı

''Abdülhamit Gerçeği'' Mostar Kitap Kahve'de anlatıldı

'Yaralı Kayserili Askerimizin Durumları iyi'

'Yaralı Kayserili Askerimizin Durumları iyi'

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

5
Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

6
Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmam Hatipli öğrencilerden şehitler için hatim

İmam Hatipli öğrencilerden şehitler için hatim

Melikgazi Belediyesi'nde 'Afet Dirençli Kayseri' Projesi hazırlandı

Melikgazi Belediyesi'nde 'Afet Dirençli Kayseri' Projesi hazırlandı

DAHA FAZLA
Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

İtfaiyeden gerçeğini aratmayan tatbikat

İtfaiyeden gerçeğini aratmayan tatbikat

Altına yatırım önerisi

Altına yatırım önerisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kırsala 1 milyar TL'lik hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kırsala 1 milyar TL'lik hizmet

'120 bin kelimeye sahip Türkçeyi 5-10 kelimeye indiriyorlar'

'120 bin kelimeye sahip Türkçeyi 5-10 kelimeye indiriyorlar'