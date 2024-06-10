Melikgazi Belediyesi'nde İstişare Ve Değerlendirme Toplantısı

Melikgazi Belediyesi’nde milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, haftanın ilk gününde bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlki Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde, ikincisi geçtiğimiz hafta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ev sahipliğinde gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısı bu hafta Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Kayseri’miz için omuz omuza, bir arada çalışmaya devam”

Toplantıya ev sahipliği yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri için omuz omuza, bir arada çalıştıklarını ifade ederek, “ Kayseri’miz İç Anadolu’nun istihdam, üretim, sanayi alanında adını duyuran, sürekli olarak gelişen bir şehir. Bizler şehrimizi ileriye taşıyacak fikir, proje yatırım ve hizmetlerimizle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Kayseri Milletvekillerimiz Sayın Şaban Çopuroğlu, Sayın Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanımız Sayın Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın ile birlikte koordinasyon toplantımızı belediyemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim.” dedi.