Melikgazi Belediyesi'nden 15 nitelikli sosyal tesis

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun ihtiyaçlarının giderilmesine önem veren Melikgazi Belediyesi, ilçenin birçok mahallesine 15 adet çok fonksiyonlu sosyal tesis kazandırdı.

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  • 01.12.2023 13:51
  • Güncelleme: 01.12.2023 17:25
Melikgazi Belediyesi'nden 15 nitelikli sosyal tesis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun ihtiyaçlarının giderilmesine önem veren Melikgazi Belediyesi, ilçenin birçok mahallesine 15 adet çok fonksiyonlu sosyal tesis kazandırdı.

İlçe genelinde kadınlar, gençler ve yaşlılar olmak üzere birçok kesime hitap eden sosyal tesislere önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizin her noktasına hizmet götürmek için canla, başla çalışmaya devam ediyoruz. Belediye olarak sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem veriyoruz. Hemşerilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçenin muhtelif bölgelerine sosyal tesisler kazandırıyoruz. Melikgazi’mize daha güzel ve daha iyi hizmetler vermek için yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz. Birçok mahallemizde yapımını tamamladığımız sosyal tesisler hizmet vermeye başladı. İldem, Selçuklu, Demokrasi, Altınoluk, Hunat, Kıranardı, Osman Kavuncu, Gülük, Alpaslan, Kocatepe, Turan, 30 Ağustos, Alpaslan, Anafartalar Mahallemizde 15 adet sosyal tesis yaptık. Bu tesislerimiz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri. İlçede yapılan sosyal tesisler, vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını daha kaliteli hale getiriyor ve ilçenin gelişimine de katkı sağlıyor. Yapılan tesislerimizi çok fonksiyonlu ve bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarına göre inşa ettik. Hizmetlerin geri dönüşlerinden de oldukça memnunuz. Yapmış olduğumuz sosyal tesisler ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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