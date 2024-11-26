Melikgazi Belediyesi'nden arsa almak isteyenlere büyük fırsat

Farklı finans modelleriyle vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayarak ev veya arsa sahibi yapan Melikgazi Belediyesi güzel bir fırsatı daha vatandaşla buluşturuyor.

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 20 adet arsa için 04 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda açık teklif usulüyle ihale düzenlenecek. Esenyurt, Erenköy, Becen, Kazım Karabekir, Altınoluk, Hisarcık ve Kıranardı Mahallelerinde bulunan arsalar için yüzde 30 peşinat, sıfır faiz ve 36 ay eşit taksit imkanı ile ödeme kolaylığı sağlanıyor. Bahçeli ev veya villa yaptırmak isteyen vatandaşlar için farklı bir finans modeli geliştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamasında, “Melikgazi Belediyesi olarak bahçeli ev, villa yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarımız için 20 adet arsamızı satışa sunuyoruz. 04 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te farklı mahallelerdeki arsalarımızın ihalesine mutlaka katılmanızı öneriyorum. Çok güzel, değişik bir finans modeli ile sizlerin huzuruna çıkıyoruz. Satışını yapacağımız arsaların ödemesi yüzde 30 peşin ödeme, geri kalanı eşit taksitli, faizsiz 36 ay vadeli olacak. Dolayısıyla ödeme kolaylığı olan faizsiz ve 36 ay taksitli olacak bu fırsatı kaçırmanızı istemem. 4 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te düzenleyeceğimiz arsa satış ihalemize hepinizi bekliyorum” dedi.

Başkan Palancıoğlu, vatandaşın yüzünü güldürecek büyük fırsatın yanı sıra ihale bedelinin pesin ödenmesi durumunda toplamda yüzde 30 indirim, 12 ay vadeli ödenmesi durumunda yüzde 20 indirim ve 24 ay vadeli ödenmesi durumunda yüzde l0 indirim yapılacağını belirtti. İhale detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/mulkiyeti-belediyemize-ait-tasinmazlar-04-aralik-2024-tarihinde-2886-sayili-devlet-ihale-kanunu-nun-45--maddesine-istinaden-acik-teklif-usuluyle-satisi-yapilacaktir- linkine tıklayarak bilgi alabilirler.