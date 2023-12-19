Melikgazi Belediyesi'nden ev ve işyeri almak isteyenlere yatırım fırsatı

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi Mahallesi’nde mülkiyeti kendisine ait olan 11 adet daire ve 8 adet işyerinin 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te ihale ile satışını gerçekleştirecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihale ile yapılacak 11 adet daire ve 8 adet işyerinin büyük bir fırsat olduğunu hatırlatarak, “Birçok mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapıyor vatandaşlarımızı yeni evlerine kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi Mahallesinde bulunan daire ve işyerlerimizi Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenleyeceğimiz ihale ile satışa sunacağız. Dairelerimiz 3+1 ve 2+1 olmak üzere 125 metrekareden 160 metrekareye kadar farklı büyüklükte. Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi Mahallemizde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla mahallelerimiz yenilendi, değişti ve güzelleşti. Çehresi de yaptığımız okul, cami, sağlık ocağı, yollar ve parklar gibi hizmetlerle çok daha güzel hale geldi. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Melikgazi’mizin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hizmet olarak vatandaşlarımıza yansıyacaktır. www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve dairelerle ilgili bilgiyi de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden öğrenebilirsiniz. İhaleye 20 Aralık Çarşamba gününe kadar başvuru yapabilirsiniz. İhale şartnamesini almak için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze gelebilirsiniz" dedi.