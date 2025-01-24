Melikgazi Belediyesi'nden Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Gönüllü kan bağışlayarak örnek olan belediye personeline teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kızılay ile ortaklaşa belirli periyotlarda belediyemizde kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Kan bağışı hayat kurtarır ve hepimize bir gün lazım olabilir. Genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan vermeye elverişli olan belediye çalışanlarımız gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Kan bağışı hayati öneme sahip bir konu. Bugün başkasının ihtiyaç duyduğu kana, yarın biz de ihtiyaç duyabiliriz. Kan bağışı toplum olarak gösterdiğimiz dayanışma ve yardımlaşma göstergesidir. Birçok hayatı kurtarmanın yanında insanlar arasında güçlü bir bağ da kurar. Belediyemizde düzenlenen bu anlamlı bağışa katkı sağlayan ve bu hassasiyetlerinden dolayı örnek olan mesai arkadaşlarıma ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlıklı olan herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum.” dedi.