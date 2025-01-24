  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi Belediyesi'nden Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Melikgazi Belediyesi'nden Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Melikgazi Belediyesi personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Belediye hizmet binasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Melikgazi Belediyesi'nden Kızılay'a Kan Bağışı Desteği

Gönüllü kan bağışlayarak örnek olan belediye personeline teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kızılay ile ortaklaşa belirli periyotlarda belediyemizde kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Kan bağışı hayat kurtarır ve hepimize bir gün lazım olabilir. Genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan vermeye elverişli olan belediye çalışanlarımız gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Kan bağışı hayati öneme sahip bir konu. Bugün başkasının ihtiyaç duyduğu kana, yarın biz de ihtiyaç duyabiliriz. Kan bağışı toplum olarak gösterdiğimiz dayanışma ve yardımlaşma göstergesidir. Birçok hayatı kurtarmanın yanında insanlar arasında güçlü bir bağ da kurar.  Belediyemizde düzenlenen bu anlamlı bağışa katkı sağlayan ve bu hassasiyetlerinden dolayı örnek olan mesai arkadaşlarıma ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlıklı olan herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum.” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversiteleri arasında önemli iş birliği
Erciyes ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversiteleri arasında önemli iş birliği
Türkiye Diyanet Vakfı 10. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı
Türkiye Diyanet Vakfı 10. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’na başvurular başladı
Kayseri'de 2024 Yılında 635 Milyon TL değerinde 18 Proje hayata geçirildi
Kayseri'de 2024 Yılında 635 Milyon TL değerinde 18 Proje hayata geçirildi
İnovasyon Merkezi'nde Büyük Proje: Yerli ve Milli Savunma Sistemi Hamlesi
İnovasyon Merkezi’nde Büyük Proje: Yerli ve Milli Savunma Sistemi Hamlesi
Kayseri'de Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı
Kayseri'de Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı
Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak
Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!