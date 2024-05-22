Melikgazi Belediyesi'nden TEKNOFEST'e imza atacak 36 projeye dev destek

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST’e katılacak olup Melikgazi Belediyesi’nden destek almak için başvuru yapan 81 proje arasından 36 projeye destek olacaklarını açıkladı.

Proje üreten gençlere eğitim alanında verdiği destekleri sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan, kendini geliştiren, proje üreten gençlerimizi Melikgazi Belediyesi olarak her zaman destekliyoruz. TEKNOFEST’e proje üreten gençlerimize rekor desteklerimizi sürdürüyoruz. 2022 yılında 33 takıma 1 milyon TL, 2023’te tam 20 projeye 1,5 milyon TL destek sağlamıştık. 2024 yılında ise rekor bir rakamla 2,5 milyon TL teknolojik desteğimiz gençlerimiz için hazır. Bu kapsamda bu sene Adana’da düzenlenecek olan Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e katılacak takımlardan destek talep edenler için Belediyemiz Tiyatro Salonu’nda düzenlediğimiz proje değerlendirme toplantısında toplam 81 proje jüri karşısına çıkmıştı. Bu projelerin her biri jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirildi. Birbirinden başarılı projeler arasından 36 projeye karar verildi ve belirlenen projeler belediyemizden malzeme desteği almaya hak kazandı. Kazanan takımlarımızı tebrik ediyor; başarılar diliyorum. İnşallah bu sene de güzel sonuçlara imzamızı atacağız. Melikgazi Belediyesi olarak toplam 2 milyon 500 bin TL değerinde malzeme desteği sağlayacağız. Birbirinden güzel fikir ve projeleriyle başvuru yapan tüm gençlerimize teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyorum “ dedi.

Seçilen projelerin TEKNOFEST’te güzel başarılara imza atacağına inandığını belirten Başkan Palancıoğlu, destek almaya hak kazanan takımlardan 20 tanesinin üniversite, 7 tanesinin lise ve 9 tanesinin ilkokul düzeyinde olduğunu belirterek destek almaya hak kazanan takımların listesine Melikgazi Belediyesi Teknofest sayfasından (https://www.melikgazi.bel.tr/teknofest/) ulaşılabileceğini söyledi.