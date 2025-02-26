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  • Melikgazi Belediyesi'nden Yeniköy Mahallesi'ne 2 Yeni Okul

Melikgazi Belediyesi'nden Yeniköy Mahallesi'ne 2 Yeni Okul

Melikgazi, 26 Şubat 2025 - Melikgazi Belediyesi, ilçede eğitim altyapısını güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeniköy Mahallesi'nde ortaokul ve ilkokul olmak üzere 2 yeni okulun yapımına başlandı. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni eğitim alanları kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Melikgazi Belediyesi'nden Yeniköy Mahallesi'ne 2 Yeni Okul

Başkan Palancıoğlu, “Eğitim sektöründeki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Şimdiye kadar 22 okulu ilçemize kazandırdık. Öğrencilerimizin daha modern ve güçlü eğitim kurumlarında eğitim almalarını istiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sadece yeni okul yapmıyoruz; okullarımızın bakım, onarım ve tadilatlarını da gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve yarınlarımız. Onların eğitimlerine destek olarak yarınlarımıza da katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Yeni Okulların Özellikleri

Yeni yapılacak okulların Yeniköy Mahallesi'ndeki ihtiyaçlara yanıt vereceğini belirten Palancıoğlu, “Yeniköy Mahallemizde bulunan okullarımız 8 derslikli, 2 katlı olmak üzere, 1740 metrekare toplam inşaat alanında hayata geçirilecek. Burada yeni okullarımızın yapılması için temelini kazdık. İnşallah ilçemize güzel bir eser daha kazandırmış olacağız. Kayseri'mize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Bu yeni eğitim yatırımları, Melikgazi ilçesinin eğitimde daha güçlü hale gelmesine katkı sağlayacak.

Haber Merkezi

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