Melikgazi Belediyesi'nden Yeşil Şehir Hamlesi

Melikgazi Belediyesi, ilçenin her köşesine estetik bir dokunuş katmak amacıyla kapsamlı çalışmalara imza atıyor. Gülük Mahallesi'nde hayata geçirilen ağaç dikimi ve kuru peyzaj uygulamaları, bu çabaların önemli bir parçasını oluşturuyor.

Melikgazi Belediyesi'nden Yeşil Şehir Hamlesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen bu ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, özellikle kavşaklar ve orta refüjlerde yoğunlaşıyor. Melikgazi Belediye Başkanı'nın belirttiği gibi, bu yaz şehir merkezi hem yeşil hem de estetik bir görünüm kazanacak.

İlçenin farklı bölgelerinde devam eden güzelleştirme çalışmalarıyla ilgili olarak, önceden yapılan projelerin vatandaşlar tarafından beğenildiği ifade ediliyor. Melikgazi Belediyesi, bu tür uygulamalarla hem çevreyi güzelleştirmeyi hem de halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Yeşil alanların artması ve estetik düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte Melikgazi’nin, yaz aylarında daha da göz alıcı bir hale gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

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