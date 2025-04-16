Melikgazi Belediyesi'nden Yeşil Şehir Hamlesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen bu ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, özellikle kavşaklar ve orta refüjlerde yoğunlaşıyor. Melikgazi Belediye Başkanı'nın belirttiği gibi, bu yaz şehir merkezi hem yeşil hem de estetik bir görünüm kazanacak.

İlçenin farklı bölgelerinde devam eden güzelleştirme çalışmalarıyla ilgili olarak, önceden yapılan projelerin vatandaşlar tarafından beğenildiği ifade ediliyor. Melikgazi Belediyesi, bu tür uygulamalarla hem çevreyi güzelleştirmeyi hem de halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Yeşil alanların artması ve estetik düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte Melikgazi’nin, yaz aylarında daha da göz alıcı bir hale gelmesi bekleniyor.