Melikgazi Belediyesi yaz kursu kayıtlarını başlattı

Melikgazi Belediyesi’nin MELMEK çerçevesinde düzenlediği yaz kurslarının kayıtları başladı.

7-14 yaş aralığındaki çocuklar için, 11 alan ve 46 branştan oluşan yaz kursları ücretsiz olarak eğitim verecek. Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve yaz tatilini verimli şekilde geçirmelerini sağlamak için her yıl binlerce öğrenciye hizmet veren yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere müjde veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyesi olarak yılın her döneminde birbirinden farklı, renkli kurslarımızla vatandaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. Bu yaz çocuklarımızın yazı olacak Çocuklarımız her sene olduğu gibi bu yaz döneminde de birçok alanda hem eğlenecek hem öğrenecek. Spordan sanata, teknolojiden edebiyata 11 alan ve 46 branştan oluşan yaz okullarımız için kayıtlarımız başladı. 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımız için yaz boyunca ücretsiz eğitim vereceğiz. Spor kursları, resim sanatı, etkili yazarlık atölyesi, zeka oyunları, Kur’an-ı Kerim okuma, el sanatları, İngilizce, diksiyon, hızlı okuma, eğitici atölyeler ve daha pek çok branşta eğitim vererek çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine, dolu dolu bir tatil geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle kendilerini geliştirebileceği yaz kurslarımıza kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak için www.melikgazi.bel.tr adresimizi ziyaret edebilir ya da 252 16 61-68 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Bütün öğrencilerimizi ücretsiz yaz kurslarımıza bekliyoruz” dedi.