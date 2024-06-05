Hacılar'da birlik ve beraberlik mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, teşkilat mensuplarıyla düzenlenen programda, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini vurgu yaptı. Başkan Özdoğan, "Amacımız bu güzel teşkilatla, bu güzel meclisle beraber dua almak, eserler bırakabilmek" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdi. Hacılar da düzenlenen programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, AK Parti İl Başkanlığı Hacılar Koordinatörleri, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Özdoğan birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak şunları söyledi:

"Seçim bitti, elhamdülillah bu güzel ekiple bu güzel teşkilatımızda, meclisimizle bugün sizlerle burada bulunabilmenin mutluluğunu, onurunu ve şükrünü yaşıyoruz. Teşkilatsız, belediye olmaz. Belediyesiz teşkilat olmaz. Geçtiğimiz 7 yıl içerisinde bize hep destek veren, hep omuz omuza çalıştığımız sevgili ilçe başkanımıza, o dönemde ve daha sonra da çalışan kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ederken, kongreyle birlikte yeni oluşacak teşkilatımızın da inşallah önceki teşkilatlarda olduğu gibi canla başla mücadele edeceğine inancımız tam. Belediye olarak seçim bitti, ertesi gün biz kaldığımız yerden değil, olduğumuz yerden çalışmalara devam ediyoruz. Gerek saha çalışmaları, gerek masa çalışmaları, gerek inşaat faaliyetleri, gerek insani faaliyetler. Yani bir taraftan şehrin imarı, bir taraftan da insanların ihyası ile ilgili de çalışmalar Allah nasip ederse bu 5 yıl içerisinde de geçtiğimiz 5 yılın üzerine koyarak gitmeye çalışıyoruz. Amacımız bu güzel teşkilatla bu güzel meclisle beraber dua almak, eser bırakabilmek. Allah’ın izniyle inşallah geçtiğimiz 5 yılda eserler zaten ortaya çıkmıştı. Şimdi nasip olursa önümüzdeki 5 yılda da bu eserler daha da artarak devam edecek. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Sanayicimizle, teşkilatımızla, halkımızla ve de biz mümkün mertebe vatandaşlarımızla her zaman hemhâl olmak üzere çalışmaları gözden geçiyoruz.“

Özdoğan, teşkilatın belediye ile vatandaş arasında bir köprü oluşturmasının önemine de değinerek, "Teşkilatlarımızın ana görevleri inşallah geçmişte olduğu gibi, yeniden oluşacak teşkilatımızın da belediyeyle vatandaş arasında köprüyü oluşturabilmek. Hem genel merkezin politikalarını vatandaşlarımızın soruları doğrultusunda yanıtlayabilmek, aydınlatmak hem de belediyemizin faaliyetlerini tüm detaylarıyla birlikte vatandaşlarımıza anlatabilmek ve sorulan sorulara da en az bir belediye başkanı kadar rahatlıkla cevap verebilmek. İnşallah bu noktada da dün olduğu gibi bugün de el ele, gönül gönüle çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ise konuşmasında siyasetin en büyük kazanımının insan kazanmak olduğunu vurgulayarak, “Siyasetin bence en büyük kazanımı insan kazanmak. 2018, 2019, 2023 ve 2024 seçimlerinde beraberdik. Böyle keyifle, güle oynaya, zevk alarak bir seçim propaganda dönemi yaşandı. Sonuçta herkese söylediğim gibi kazandık. Bir fark da olsa kazandık, bin fark da olsa kazandık, 4 bin fark da olsa kazandık" dedi.

Toplantı, teşkilat mensuplarının dayanışma ve birlik mesajlarıyla sona erdi.