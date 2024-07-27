'Olay Yeri İnceleme' kaldığı yerden

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve 'Olay Yeri İnceleme' olarak sloganlaştırılan yerinde tespit gezileri, verimli sonuçlar doğuruyor.

'Olay Yeri İnceleme' kaldığı yerden
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve ‘Olay Yeri İnceleme’ olarak sloganlaştırılan yerinde tespit gezileri, verimli sonuçlar doğuruyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan yerinde inceleme ve tespit gezileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla ilçenin farklı bölgelerinde aynı anda gerçekleştiriliyor. Başta yol, kaldırım, yeşil alan, spor sahaları ve çevre düzenlemesi olmak üzere ilçede görüntü kirliliği oluşturulan her konuda yerinde incelemeler yapılıyor ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için görevli ekiplere bilgi aktarılıyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleşen yerinde tespit gezileri, gözden kaçan eksikliklerin giderilmesi ve hızlı şekilde çözüm üretilmesi açısından büyük kolaylık sağlıyor. Belediye yetkilileri ayrıca açık olan dükkanlarda esnaflarla selamlaşıp hal hatır soruyor, bölge de yaşayan vatandaşlarla da temas kurarak istek ve taleplerini dinliyor.

“Çok yerinde ve faydalı bir uygulama”

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu uygulamanın faydalarına değinerek, “Talasımızı adeta karış karış geziyoruz. Oluşturduğumuz gruplar, her hafta önceden belirlenmiş güzergahlarda inceleme ve tespit gezileri yapıyor. Böylece gözümüzden kaçan eksiklikleri, yapılması gereken çalışmaları yerinde görmüş oluyoruz. Tespit ettiğimiz konuları havuzda birleştirip tamir, bakım ve onarım ekibimize aktarıyoruz. Onlar da gerekli çalışmayı hızlıca yerine getiriyor” dedi.

'Olay Yeri İnceleme' kaldığı yerden
İHA
Kayseri Gündem

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