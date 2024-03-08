Melikgazi'de 'kadın' konulu söyleşi, sergi ve resim atölyesi düzenlendi

Melikgazi Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Prof. Dr. Hava Selçuk ile "Türk kültüründe kadının rolü ve sanatta izleri" konulu söyleşi düzenlenirken, MELMEK kursiyerlerinin yaptığı resim sergisinin de açılışı yapıldı.

Türklerde aile yapısının önemli olduğuna değinen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sayın Prof. Dr. Hava Selçuk ile Türk Kültüründe Kadının Rolü konulu söyleşiyi gerçekleştirdik. Akabinde düzenlediğimiz resim sergimiz ve tuval boyama etkinliğimiz ile hanım kardeşlerimiz hem resim yapmayı tecrübe ettiler hem de keyifli zaman geçirdiler. Burada bir de kadın kursiyerlerimizin hazırladığı resim sergisinin de açılışını yaptık. Çok emek verilerek hazırlanan bir sergi oldu. Emeklerine sağlık çok güzel olmuş. Benim eşimde resim yapıyor, eşim sayesinde kızım da çini yapmaya başladı. Dolayısıyla çini, resim, ebru gibi sanatlar kadınların çok başarılı olduğu etkinlikler. Bu vesile ile toplumumuzda önemli bir yere sahip olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kadınların tarih boyunca toplumda önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Prof. Dr. Hava Selçuk ise, “Kültür dediğimiz şey kadın tarafından nesilden nesile aktarılan bir kavram. Çocukların yetişmesinden, toplumun sahip olduğu gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasına olanak sağlayan kişidir kadın. Toplumda her şey kadından kaynaklı. Kadının anne rolünden kaynaklı birçok özellikleri toplumların gelişmesinde birçok etkiye sahip. Çocuğunu yetiştiren de kadın, kızını yetiştiren de kadındır. Kadın Türk toplumunda erkekle beraber her yerde çalışan bir varlık. Eskiden beri kadınlar müzik hayatının içinde yer alıyorlar. Osmanlı Devleti döneminde özellikle ressam, müzisyen, bestekar, heykeltıraş gibi kadınların yetiştiğini görüyoruz. Yani kadın sanat hayatında hep var. Bu güzel organizasyon için Melikgazi’mize teşekkür ederim” diye konuştu.

Programın sonunda resim sergisinin açılışı yapılarak, resim atölyesin de kadınlar resim yapmayı tecrübe ettiler.