Melikgazi'de 'Sonsuzluk Kervanı' ile şiir dolu bir gece yaşandı

Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği Sonsuzluk Kervanı programı ile televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şair Dursun Ali Erzincanlı, Rıdvan Böke ve Mikail Şimşek, Kayserililere şiir ve sohbet dolu bir gece yaşandı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen programda şiirlerle duygu dolu anlar yaşandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz oluyor. Sonsuzluk Kervanı etkinliğimiz ile şiir ve sohbet dolu bir gecede Kayserili hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu özel gecede; Serdar Bey’in ağzından ünlü şairlerimizin şiirlerini dinledik, sohbetler ettik. Belediyecilik hizmetleri yanında insanın ruhuna dokunan programlara çok önem veriyoruz. İnsan odaklı projelerimiz her zaman önceliğimiz. Özellikle belediyeler asfalt, yol, kaldırım, park gibi birçok teknik hizmeti yapıyor. Ama özellikle insana yönelik projeler yapınca insanların ruhuna dokunabiliyoruz. Gençlerimizin geleceğe daha sağlam hazırlanmasında sanat, şiir, söyleşi gibi edebi programlarımızın çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Salonumuzu doldurarak programımıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.