Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler

Eğitim ve Kültür Projeleri

Melikgazi'de eğitim ve kültür alanında önemli projeler hayata geçiriliyor. Bakkaloğlu Bağ Müzesi, Kayseri'de ilk defa bir bağ müzesi olarak açılacak. Germir Mahallesi'nde yer alan eski konağın restorasyonu tamamlanmak üzere ve burada sosyal tesisler kurulacak. Ayrıca, Türkiye’nin gözde lisesi olacak Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin açılışı yapılacak.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Melikgazi'de sağlık ve sosyal hizmetler alanında da önemli adımlar atılıyor. İldem AVM’nin arkasına ve Osmanlı Mahallesi Merkez Camii’nin önüne İkinci Bahar Evi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi yapılıyor. Ayrıca, sokak hayvanları için büyük bir barınak inşa edilecek ve Bağpınar Mahallesi’nde Eski Albayın Konağı restore edilerek sosyal tesis olarak kullanılacak.

Yeni Okullar ve Kütüphaneler

Melikgazi'nin çeşitli mahallelerinde yeni okullar ve kütüphaneler açılacak. Kocatepe Mahallesi'ne yeni bir okul, Esentepe Mahallesi'ne ilkokul, Yeniköy ve Kazım Karabekir Mahalleleri'ne butik ilkokul ve ortaokullar kazandırılacak. Ayrıca, Osmanlı Mahallesi'nde Gençlik Merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi açılacak.

Tarihi Eserler ve Restorasyonlar

Gön Han ve Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi gibi tarihi eserler restore edilerek, kültürel ve sosyal projeler hayata geçirilecek. Aleaddin Eratna’nın mirası olan 700 yıllık Tarihi Köşk Medrese'nin peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Başkan Palancıoğlu, 2025 yılını Melikgazi yılı ilan ederek, ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.