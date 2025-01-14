Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2025 yılında tamamlanacak ve yeni başlayacak projelerle ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ile bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Palancıoğlu, 2025 yılını 'Melikgazi Yılı' ilan ederek, birçok vizyon projesini duyurdu.

Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler

Eğitim ve Kültür Projeleri

Melikgazi'de eğitim ve kültür alanında önemli projeler hayata geçiriliyor. Bakkaloğlu Bağ Müzesi, Kayseri'de ilk defa bir bağ müzesi olarak açılacak. Germir Mahallesi'nde yer alan eski konağın restorasyonu tamamlanmak üzere ve burada sosyal tesisler kurulacak. Ayrıca, Türkiye’nin gözde lisesi olacak Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin açılışı yapılacak.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Melikgazi'de sağlık ve sosyal hizmetler alanında da önemli adımlar atılıyor. İldem AVM’nin arkasına ve Osmanlı Mahallesi Merkez Camii’nin önüne İkinci Bahar Evi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi yapılıyor. Ayrıca, sokak hayvanları için büyük bir barınak inşa edilecek ve Bağpınar Mahallesi’nde Eski Albayın Konağı restore edilerek sosyal tesis olarak kullanılacak.

Yeni Okullar ve Kütüphaneler

Melikgazi'nin çeşitli mahallelerinde yeni okullar ve kütüphaneler açılacak. Kocatepe Mahallesi'ne yeni bir okul, Esentepe Mahallesi'ne ilkokul, Yeniköy ve Kazım Karabekir Mahalleleri'ne butik ilkokul ve ortaokullar kazandırılacak. Ayrıca, Osmanlı Mahallesi'nde Gençlik Merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi açılacak.

Tarihi Eserler ve Restorasyonlar

Gön Han ve Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi gibi tarihi eserler restore edilerek, kültürel ve sosyal projeler hayata geçirilecek. Aleaddin Eratna’nın mirası olan 700 yıllık Tarihi Köşk Medrese'nin peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Başkan Palancıoğlu, 2025 yılını Melikgazi yılı ilan ederek, ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler
Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler
Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor
Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor
Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor
Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor
Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar'ı Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar’ı Ağırladı
Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza
Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza
Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi
Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!