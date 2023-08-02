Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Gençlerin rahatlıkla futbol yapabileceği spor alanlarının ilçeye kazandırılması için çalışan Melikgazi Belediyesi, 4 mahalleye yeni futbol sahası yapacak.

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  • 02.08.2023 16:07
  • Güncelleme: 02.08.2023 18:01
Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlerin rahatlıkla futbol yapabileceği spor alanlarının ilçeye kazandırılması için çalışan Melikgazi Belediyesi, 4 mahalleye yeni futbol sahası yapacak.

Belediye olarak spora ve spor yatırımlarına değer verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin 4 mahallede gençlerimiz için futbol sahası yapacağız. Melikgazi olarak elimizden geldiğince gençlerimizin sağlıklı olması, sporu sevmesi ve yapması için belediye olarak çalışıyoruz. İlçe genelinde spora ve sporcuya destek vererek gençleri mutlu edecek spor tesisi yapım çalışmalarına devam ediyoruz. İstiyoruz ki herkes yaşadığı yerden, mahallesinden keyif alsın, huzur bulsun. Gençlerimizin eksiği ve ihtiyacı olan 4 futbol sahamızı mahallelerimize kazandırıyoruz. Çocuklarımızı spora yönlendirerek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın gayreti ile spor alanları yapıyoruz. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışıyor. Şehrimizin her bir noktasına hizmet götürüyoruz. Emeklerine sağlık. Sahalarımız ilçemize ve gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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