Melikgazi'de 44 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde son bir ayda yapılan çalışmalarda 44 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 135 bin 9 şahıs ve 66 bin 442 araç kaydı soruldu. Çalışmalarda; 218 aranan şahıs yakalanırken 44 faili meçhul olay da aydınlatıldı. Ayrıca 94 şahsa da kabahatler kanuna muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Öte yandan çalışmalarda; 6 tabanca, 6 av tüfeği, 8 kurusıkı, 4 bıçak, 36 adet fişek, 102,87 gram uyuşturucu maddeelegeçirildi.