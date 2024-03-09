Melikgazi'de 535 bin metrekare meyve bahçesi olacak

İlçeye 5 yılda tam 3 milyon metrekare yeşil alan kazandıran Melikgazi Belediyesi, 16 kırsal mahallede tarıma ve çiftçilere destek olmak için 21 bin adet meyve fidanı dağıtıyor.

Tarım İl Müdürlüğü’nün desteği ile 5 kırsal mahallede 16 adet kapama meyve bahçesi yapılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Meclis üyelerimiz ve meclis üyesi adaylarımızın katılımıyla Gesi Meydanı’nda hemşehrilerimize meyve fidanı dağıttık. Biz istiyoruz ki daha yeşil bir Melikgazi daha yeşil bir Kayseri olsun. Tarım bereket demek. Kırsal mahallelerimizde yağmur duası yapmıştık. Bereketli oldu. Maşallah karla karışık bir yağmur var. Gesi bölgesi ceviziyle ve bağlarıyla meşhur bir ilçemiz. Bugün Tarım İl Müdürlüğümüzün desteği ile 5 kırsal mahallemizde 16 adet kapama meyve bahçesi yapılıyor. Bugün ve yarın 16 mahallemizde 21 bin adet meyve fidanının dağıtımını yapacağız. Toplamda 535 bin metrekareye tekamül eden bir alan meyve bahçesi haline gelecek. Bundan sonrada desteklerimiz artarak devam edecek. Melikgazi 585 bin nüfusu ile büyük bir ilçe. Kayseri’de el ele vererek ihtiyaç neyse çözüyoruz. Bugün konumuz tarım. Melikgazi olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Geçtiğimiz dönemlerde nohut ve aspir dağıtımı yapmıştık. Bundan sonra bu işlerimizi daha da yaygınlaştıracağız. Özellikle sulama suyuyla ilgili problemleri çözdük, arazilerde sulama yapılmaya başlandı. İnşallah yeni dönemde bu sorunla ilgili yeni çalışmalar yapacağız. Büyük Bürüngüz’den, Ağırnas’a, Gesi’ye kadar tüm kırsal mahallelerimize destek vereceğiz. Bugün dağıtmış olduğumuz meyve fidanlarının bakımlarını Tarım İl Müdürlüğümüz de kontrol edecek. Destekleri için Tarım İl Müdürümüz Sayın Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mahmut Çelebi’ye ve emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.