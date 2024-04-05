Melikgazi'de bir ASM daha hizmete giriyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açılıyor.

Esentepe Mahallesi’nin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine tüm hemşehrilerini davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Esentepe Mahallesi, Girne Şehitler Caddesi üzerinde yaptığımız aile sağlığı merkezimizde 4 hekim, muayenehane odaları, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası ve laboratuvar bulunuyor. Söz verdiğimiz gibi ilçemizde 2024 yılına kadar aile sağlık merkezi ihtiyacını gidermek üzere birçok mahallede 15 adet aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu yaptık. Sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Palancıoğlu; “Amacımız vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu imkânlarla sağlık hizmetine kavuşması. Bu kapsamda açılışlarımız devam ediyor. Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi’mizi 6 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te hizmete açıyoruz. Melikgazi’mize hayırlı olsun. Açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." dedi.