Başkan Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimizle Ramazan'ın güzelliklerini paylaşıyoruz'

Kocasinanlılara Ramazan’ın manevi havasını en iyi şekilde aktarabilmek adına tüm imkânlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, Argıncık Kayabaşı mahallesinde binlerce kişiye iftar sofrası kurdu. Bölge sakinleriyle birlikte iftarını açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizle Ramazan’ın güzelliklerini paylaşıyoruz” dedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ve oğlu Veysel Kaan ile kızı Maide Büşra, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve eşi Serap Abay, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı. İftardan önce masaları tek tek gezerek vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılandı. Ramazan ayında paylaşmanın önemini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, iftar vaktinin feyzini Kocasinan sakinleriyle yaşamanın huzur verici olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan’da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Yaklaşan Ramazan Bayramı mübarek olsun. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık, sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Allah, nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyoruz. Allah, birliğimizi beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan’ımıza, Kayseri’mize ve Türkiye’mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Maalesef birçok Müslüman coğrafyasında kardeşlerimiz zulüm altındadır. Onlar içinde dua ediyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde Rabbim, bütün Müslüman kardeşlerimize böyle güzellikler içerisinde Ramazan geçirmelerini nasip etsin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.