Melikgazi'de geleneksel salça kaynatma günleri başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin ve Mimarsinan Mahallesi'nde yapılacak olan Salça Kaynatma Günleri'ne tüm Melikgazili vatandaşları davet etti.

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  • 18.08.2023 15:16
  • Güncelleme: 18.08.2023 15:25
Melikgazi'de geleneksel salça kaynatma günleri başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin ve Mimarsinan Mahallesi’nde yapılacak olan Salça Kaynatma Günleri’ne tüm Melikgazili vatandaşları davet etti.

Melikgazi Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda salça kaynatılacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’de Salça Kaynatma Günlerinin bir yenisini daha hayata geçireceğiz. Melikgazi Belediyesi olarak çevre kirliliğini ve şikâyetleri önlemek hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyemizin tüm imkânlarını halkımıza sunuyoruz. Gelenek haline getirdiğimiz ve Melikgazi’de iki farklı noktada gerçekleştireceğimiz salça kaynatma günlerimizin ilki Belsin‘de 23 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında, ikincisini ise 5- 17 Eylül tarihlerinde Mimarsinan Evliyalar Mesire Alanında yapılacak. Salça kaynatma döneminin başladığı bu günlerde sokak aralarında ve bina altlarında salça kaynatıp çevremizdeki vatandaşları duman ve koku ile rahatsız etmeyelim. 7-24 hizmet verdiğimiz bu organizasyon ile halkımızın güven, huzur ve birliktelik içerisinde olmasını diliyorum. Geçtiğimiz senelerde bu hizmetimizden yüzlerce aile yararlandı. Tüm halkımızı birliktelik, neşe ve güven içerisinde gerçekleştiğimiz salça kaynatma günlerimize bekliyoruz. Domates satışımızdan, tuza, oduna ve kazana kadar halkımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında yanlarınızdayız. Etkinliğimize katılmak, bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 08.30-17.30 saatleri arasında 05013872522 nolu telefonu arayabilirsiniz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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