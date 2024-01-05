Melikgazi'de seçmen listeleri askıya çıkarıldı: 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek

Melikgazi İlçesi mahalle muhtarlık bölgelerine ait muhtarlık bölgesi askı listeleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin olarak 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar askıda kalmak suretiyle güncelleştirileceği açıklandı. Seçmenler 17 Ocak 2024 tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

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  • 05.01.2024 10:23
  • Güncelleme: 05.01.2024 10:23
Melikgazi'de seçmen listeleri askıya çıkarıldı: 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek

Kayseri Valiliği tarafından, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin olarak; Melikgazi İlçesi mahalle muhtarlık bölgelerine ait muhtarlık bölgesi askı listeleri 04 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08:00'den itibaren askıya çıkartılıp, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar askıda kalmak suretiyle güncelleştirileceği açıklandı. Böylece seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlamış oldu. Seçmenler 17 Ocak 2024 tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

1ha

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