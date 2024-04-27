Melikgazi'de yol yenileme çalışmaları ile ulaşım ağı genişliyor

Melikgazi Belediyesi ilçeye konforlu ve güvenli yollar sağlamak amacıyla Danişmentgazi Mahallesi ile Becen Mahallesi’ni birbirine bağlayan Şehit Osman Yılmaz Caddesi’nde yol genişletme ve yenileme çalışmalarına başladı.

Vatandaşların daha güvenli, daha konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlamak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “ İlçemizde ulaşımın kolaylaşması, konforlu ve güvenli hale gelmesini sağlayacak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Melikgazi’mizin birçok mahallesinde ihtiyaç doğrultusunda yol yapım, yenileme ve genişletme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımda konfor sağlamak için mesai arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyor” dedi.

“Nüfus artışıyla birlikte yeni yollara duyulan ihtiyaç arttı”

Değişen ve gelişen Melikgazi’mizde alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözmek için hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni yerleşim yerlerine, nüfusun yoğunlaştığı bölgelere alternatif çözümler üretiyoruz. Becen Mahallemizde özellikle depremden sonra vatandaşlarımızın müstakil evlere yönelmesi ile birlikte nüfus artışı gerçekleşti. Nüfusa bağlı olarak araç sayısının artmasıyla birlikte yeni yol ihtiyacı oluştu. Melikgazi Belediyesi olarak Danişmentgazi Mahallesi ile Becen Mahallesi’ni birbirine bağlayan Şehit Osman Yılmaz Caddesi’nde uzunluğu 1 kilometreden, genişliği ise 15 metreden oluşan yol genişletme ve yenileme çalışmasını başlattık. İnşallah ekiplerimiz kısa sürede çalışmayı tamamlayacaklar ve yeni yolumuzu hizmete açacağız. Ulaşım alt yapısını daha güçlü hale getirdiğimiz ilçemizde, vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek nitelikli ve kapsamlı çalışmalarımız devam edecek. Yol yenileme ve genişletme çalışmamız hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.”