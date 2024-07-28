Melikgazi'deki bu projenin Türkiye'de benzeri yok!

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; örneği sadece yurtdışında bulunan, Türkiye’ye örnek olacak, yapım çalışmalarında sona gelinen Avrupa tarzındaki projesi ’Çarşı Melikgazi’de inceleme yaparak yakın zamanda açılışının yapılacağını duyurdu.

Kayseri dışından gelen misafirlerin de uğrak yeri olacak, 7 gün boyunca hizmet sağlayacak Çarşı Melikgazi’nin içerisinde meyve ve sebze, su ürünleri, kasap, pasta çeşitleri, organik ve yöresel ürünler, çocuk oyun alanı yer alırken ’Sofra Melikgazi’ isimli restoranda ise Kayseri yöresel lezzetlerinin servisi yapılacak. Türkiye’de emsali olmayan projenin yapımının tamamlanıp açılışının kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Palancıoğlu; Kayseri’ye yepyeni bir renk getirecek projeyi yerinde inceleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Düşündük, tasarladık, hayal ettik, ihalesini yapıp hayata geçirdik. Çarşı Melikgazi projemizin artık sonuna geldik. Çarşı Melikgazi projemize başlayalı iki yıl oldu. İki yıl önce temellerini atmıştık ve iki yıl sonra artık peyzajına başlayıp işletecek aşamaya geldik. Ben tüm emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, müteahhit firmamıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten Avrupa tarzında, Türkiye’de ilk olacak Çarşı Melikgazi projesi bu yaz inşallah açıldığında Kayseri‘mize ve Melikgazi’mize renk katacak. Tüm belediyelere, Kayseri dışındaki belediyelere de örnek olacak. Muhtemelen birçok belediye bu projenin benzerini kendi iline kazandırmak isteyecek. Hayırlı olsun. En kısa zamanda Cenab-ı Allâh açılışını yapmayı nasip etsin inşallah.”

Kayseri’nin yeni sembol değerlerinden biri olacak projenin açılışı için heyecanlı olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, Türkiye’ye örnek olacak vizyoner çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.