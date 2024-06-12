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Melikgazi'den 5 yıllık stratejik plan için vatandaş anketi

Melikgazi Belediyesi tarafından performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla, 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları anketi gerçekleştiriliyor.

Melikgazi'den 5 yıllık stratejik plan için vatandaş anketi
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi tarafından performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla, 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları anketi gerçekleştiriliyor.

Melikgazi Belediyesi gelişen sanayisi, mükemmel altyapısı, modern çarşıları, yolları, parkları, meydanlarıyla git gide büyüyen Kayseri’de hizmetlerine ve projelerine devam ediyor. Buna göre 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan’ın hazırlanması ve ön çalışmasının yapılması içinde hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alırken, Stratejik Plan’da birlik ve beraberlik olgusu, katılım yönetim anlayışı ve yenilikçi bir bakış açısı dikkate alınıyor.

2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor.

Ankete katılmak isteyen vatandaşlar, https://mgazi.li/f417c8 adresinden ankete ulaşabiliyor. Ankette, Melikgazi Belediyesi birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alıyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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