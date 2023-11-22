Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde büyük çalışma

Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi'nde düzenli otoparkı sağlayacak otoparklar, yol, kaldırım ve çevre düzenleme projesine başlıyor.

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  • 22.11.2023 11:52
  • Güncelleme: 22.11.2023 13:39
Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde büyük çalışma
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi’nde düzenli otoparkı sağlayacak otoparklar, yol, kaldırım ve çevre düzenleme projesine başlıyor.

Nakliyeciler Sitesinde yapılacak kapsamlı çalışma için esnaflarla birlikte inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Nakliyeciler Sitesinde esnaf kardeşlerimizle bir aradayız. Burası özellikle tır, kamyon ve nakliyecilerin bulunduğu alan. Nakliyeciler Sitemize bir çevre düzenlemesi yaparak düzenli tır ve kamyon otoparkını sağlamış olacağız. Burası 150.000 metrekare gibi oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Nakliyeciler Sitemize 1 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yol yaparak kaldırım çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Alanda yüzlerce tır bulunuyor. Yurt dışına İran, Irak, Moskova’ya kadar buradan mal yükleyip gidiyorlarmış. Uzun süre burada konaklayanlar da var. Dolayısıyla sanayiye de destek olacak, peyzaj düzenlemesi, asfaltlaması, otoparklarını yapacağız. Çalışmalarımız sonrası burası daha güzel bir hale gelecek. Nakliyeciler Sitesi esnafına nitelikli ve konforlu ulaşım sağlayacak yolumuzun ve çevre düzeninin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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