Melikgazi İlçe Belediye Meclis Üyeleri kesinleşti

2024 Yılı Mahalli İdari Seçimleri sona erdi. Kayseri’deki seçim sonuçlarına göre; Büyükşehir Belediyesi’ni 295 bin 613 oy alarak yüzde 38,63 (Açılan Sandık Oranı: %99,5) ile Cumhur İttifakı Adayı Memduh Büyükkılıç kazanırken Felahiye, Akkışla, Sarız ve resmi olmayan sonuçlara göre Pınarbaşı da olmak üzere 4 ilçe belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi, Tomarza’yı İYİ Parti, Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan'ı Milliyetçi Hareket Partisi, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Yeşilhisar, İncesu, Hacılar, Develi ve Yahyalı’yı ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayları kazandı.

Melikgazi’de mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu, 111 bin 300 oyla yüzde 37,24 alarak yeniden başkan seçilirken ilçe belediye meclisinde AK Parti 110 bin 483 oy, Yeniden Refah Partisi 60 bin 800 oy, Cumhuriyet Halk Partisi 40 bin 68 oy ve İYİ Parti ise 38 bin 632 oy aldı.

Sonuçlara göre ise Melikgazi Belediye Meclisi’nde AK Parti’den yer alan isimler şu şekilde; Gökhan Ülke, Nuriye Şimşek, Mehmet Yusuf Sarıalp, Ahmet Canbulut, Ümit Dilci, Kenan Akar, Serdar Kavafoğlu, İsmail Ünalmış, Mustafa Erkek, Sami Yağmur, Mehmet Çifçi, Fatma Kabak, Yalçın Duru, İlhan Seçkin, Yusuf Özkaya, Emrullah Tellioğlu, Murat Titizbaş, Musa Varkara, Ahmet Yıldız, Ömer Mehmetbeyoğlu, Rifat Açıkgöz, Nevzat Barbaros, Ahmet Onur Başkal, Ali Mazıcıoğlu, Hakkı Gökhan Eryılmaz, Hasan İlbasmış, Ömer Faruk Yeltekin, Ömercan Bekli ve Mehmet Yılmaz.

Yeniden Refah Partisi’nden Vahap Ekinci, Abdullah Korkmaz, Muhammed Ali Turaç, Murat Şenkulak, İsmail Enes Menevşe, Sena Özdemir, Murat Kök, Sebahattin Demirel ve Ümit Karaman Belediye Meclisi’nde yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Özgür Özer, Mecit Tav, Mehmet Murat, Mahir Ağca ve Abdullah Sarıhan Belediye Meclisi’nde yer alırken İYİ Parti’den ise Osman Haymana ve Şahin Cıngıllıoğlu yer aldı.