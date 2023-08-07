Melikgazi Kayseri Basketbol'un Erciyes kampı sona erdi

Melikgazi Kayseri Basketbolun, Erciyes kampı sona erdi.

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  • 07.08.2023 12:45
  • Güncelleme: 07.08.2023 15:50
Melikgazi Kayseri Basketbol'un Erciyes kampı sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Kayseri Basketbolun, Erciyes kampı sona erdi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda başarılı olmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, Başantenör Emre Özsaray nezaretinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde bir hafta kamp yaptı. 1 haftalık kampta güç depolayan Melikgazi Kayseri Basketbol çalışmalarına salonda devam edecek. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezindeki güç, kuvvet, kondisyon kampımız başarılı bir şekilde sona ermiştir. Kampımızın son gününde Kulüp Başkanımız Dr. Yakup Yüksel’in katılımıyla altyapı oyucumuz ve bu sene A takımla antrenmanlara başlayan Eylül Dikmen’e sürpriz doğum günü düzenlenmiştir. Gençlik Spor Müdürlüğü Tesis Sorumlusu Zafer beye, kulüp başkanımız tarafından oyuncularımızın imzaladığı formamız takdim edilmiştir. Kamp esnasında bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, TSSFC Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yönetimine ve Melikgazi Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederiz” denildi.

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İHA

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