Melikgazi'nin tamirhanesi sanayi tesisi gibi hizmet veriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin kendi bünyesinde bulunan tamir atölyesinde belediyenin araçları ve iş makinelerinin daha ekonomik, daha hızlı, daha kaliteli olarak tamir ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

“Kendi bünyemizde tamir ediyor tasarruf sağlıyoruz”

Kendi atölyelerinde belediyedeki tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve tamirlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği ve dışarıya bağlı kalmadan düşük maliyet ile belediyeye kazanç sağlandığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Belediyemizde göreve geldiğimiz günden beri araç filomuza 130 adet yeni araç ve iş makinesi kazandırdık. Bu araçlar sayesinde ilçemizde daha etkin ve seri şekilde hizmet edildi. Bugün gelinen noktada yaptığımız çalışmalarla Melikgazi’de büyük işler başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Araçlarımız bozulduğunda ya da bakım onarıma gerek olduğunda teknik birimler şantiyemizde bulunan tamir atölyelerimizde yetenekli ve uzman kadromuzla, tüm araçlarımızın tamiri, lastik değişimleri, elektrik, kaynak, araç boyası, motor aksamları gibi çeşitli işler yapılıyor. Bu uygulamamız ile de birçok belediyeye örnek oluyoruz. Böyle olunca zaman kaybı olmadan, dışarıya fazla para harcamadan, daha ekonomik bir şekilde tasarruf sağlıyoruz. Kazanan belediyemiz ve Melikgazi olmaktadır. Belediye bütçemizi de böylede daha verimli kullanmış oluyoruz. Maliyetimiz yüzde 50-60 gibi düşüyor. Bu kapsamda özveri ile çalışan değerli mesai arkadaşlarıma bu çalışmaları için teşekkür ederim” dedi.