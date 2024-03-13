Melikgazi'nin TEKNOFEST projelerine dev desteği için son 2 gün

TEKNOFEST yarışmalarında çalışmaları destekleyerek gençlerin önünü açan ve her zaman gençlerin yanında olan Melikgazi Belediyesi’nin verdiği 2.5 milyon TL’lik destekten faydalanmak için son gün 2 gün kaldı.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilere destek olmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir yandan ilçemizi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken bir yandan da gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Sağladığımız imkânlarla gençlerin kendilerini geliştirmesine ve teknoloji üretmesine zemin hazırlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST 2024 bu yıl Adana’da düzenlenecek. 2 yıldır olduğu gibi bu yılda Milli Teknoloji hamlesi yolunda yeni projelere destek olmaya devam ediyoruz. Belediye olarak TEKNOFEST’e katılan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizi destekleyerek onlara sponsor oluyoruz. Biz de bu kapsamda Melikgazi Belediyesi olarak öğrencilerimiz teknoloji geliştirsin ve başarılı olsun diye her türlü desteği veriyoruz. 2022 yılında 33 takıma 1 milyon TL destek vermiştik. Geçtiğimiz yıl 2023’te tam 20 projeye 1,5 milyon TL destek verdik. Bu sene 2024 Türkiye Yüzyılı’nda 2,5 milyon TL destek vereceğiz. TEKNOFEST Projelerine verdiğimiz toplam 2.5 Milyon TL’lik destekten faydalanmak için son gün 15 Mart 2024 Cuma. Başvurularınızı www.melikgazi.bel.tr/teknofest adresinden kolaylıkla yapabilirsiniz. TEKNOFEST’e katılmak isteyen tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz" dedi.