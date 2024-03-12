Türk dünyası coğrafyasından öğrenciler İstiklal Marşını okudu
Kayseri'de Türk dünyası coğrafyasından gelen öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu.
Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik ve programlar düzenlendi. Bu kapsamda Kayseri’de Türk dünyası coğrafyasından gelen öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla tarihi ve simge alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
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