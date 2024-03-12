Türk dünyası coğrafyasından öğrenciler İstiklal Marşını okudu

 Kayseri'de Türk dünyası coğrafyasından gelen öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu. 

Türk dünyası coğrafyasından öğrenciler İstiklal Marşını okudu

Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik ve programlar düzenlendi. Bu kapsamda Kayseri’de Türk dünyası coğrafyasından gelen öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla tarihi ve simge alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

1ha

Bakmadan Geçme

Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi
Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi
Vali Çiçek: 'İstiklal Marşı'mız başlı başına bir şaheserdir'
Vali Çiçek: 'İstiklal Marşı'mız başlı başına bir şaheserdir'
İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden
İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden
Kayseri'de 'yılanlar grubu' çetesi çökertildi: 22 gözaltı
Kayseri'de 'yılanlar grubu' çetesi çökertildi: 22 gözaltı
Talas Çanakkale Müzesi rekor üstüne rekor kırıyor
Talas Çanakkale Müzesi rekor üstüne rekor kırıyor
6 ayrı organize suç örgütü çökertildi
6 ayrı organize suç örgütü çökertildi