Melikgazi'nin uyum içince çalışan meclis üyeleri Başkan Palancıoğlu'nu tebrik etti

Şubat ayı Meclis Toplantısı’nda AK Parti grubu, MHP grubu ve Bağımsız meclis üyeleri Melikgazi Belediye Başkanlığı Adaylığını tebrik ve 5 yıl içinde uyum içinde yapılan çalışmalar için Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek, çiçek takdim ettiler.

Melikgazi Meclisi’ndeki uyum ve dayanışmanın ilçeye hizmet ve yatırım olarak yansıdığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Melikgazi Belediye Başkanlığı Adaylığımızı tebrik etmek ve uyum içerisinde 5 yıl geçirmiş olmamız münasebetiyle tarafıma çiçek takdim eden, AK Parti grubu adına Sayın Ahmet Canleblebici, MHP grubu adına Sayın Yalçın Duru ve Bağımsız meclis üyeleri adına Sayın Adnan Vedat Kenanoğlu’na teşekkür ediyorum. 5 yıllık hizmet süremizi başarılı ve rekor dolu projelerle geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Melikgazi’mizde şeffaf belediyecilik anlayışını, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte el ele yürüttük. Daha yaşanabilir, daha nezih bir Melikgazi’yi güzel yarınlara taşıma noktasında ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalıştık. Güler yüzümüzle halka dokunan, kaynaklarını halk için harcayan bir belediye olmaya çalıştık. Hizmetleri hep birlikte yaptık ve hep birlikte başardık. Hemşehrilerimiz de bizlere her zaman destek verdi. Bu süreçte yaptığımız her işi iyi ki yapmışız dedik. Melikgazi’mize değer katan çalışmalarımızı ve projelerimizi Meclis üyelerimiz ile uyum içinde görüşerek karara bağladık. Tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma uyumlu çalışmaları ve Melikgazi’ye olan hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Melikgazi’mizin refahı ve gelişimi için hep birlikte gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.