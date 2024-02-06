Yüzyılın afetinde 'Kayseri'

6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde kente komşu olan Kayseri’de etkilendi. İki şiddetli depremde kentte bin 143 yapı ağır hasar alırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremlerde Kayseri’de etkilendi. Sabaha karşı 04.17’de Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem Kayseri’de de hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Soğuk havada evlerini terk eden vatandaşlar, köylere ve bağ evlerine akın etti. Öğle 13.24’te Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreminde etkilediği Kayseri’de vatandaşlar ikinci şok yaşadı. Depremin etkilediği 11 ilde binlerce insan hayatını kaybederken, Kayseri’de de herkes teyakkuza geçti. Belediyeler, kamu kurumları, STK’lar, oda ve borsalar, kısa süre içerisinde deprem bölgeleri için planlama yaparken, özellikle Maraş’ta enkaz altından çıkarılan yaralılar Kayseri’ye getirildi.

Bin 143 ağır hasarlı yapı var

7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden Kayseri’deki yapılarda etkilendi. Kentte bin 143 yapıda ağır hasar oluşurken, 44 orta hasarlı ve 4 bin 285 yapıda da az hasar meydana geldi. 6 Şubat’ta Kayseri’de depremle ilgili servis edilen haberler şu şekilde:

"Kayseri sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem Kayseri’de hissedildi. Vatandaşlar sokağa dökülürken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "İlimizde de hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir" dedi.

"Kayseri’de depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı"

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki depremin yoğun hissedildiği Kayseri’de bir iş merkezinin dış kaplaması çöktü. Polis ekipler yolu trafiğe kapatırken, bazı dükkanlarda da hasar oluştu. Deprem anını anlatan bir vatandaş, "Yürümekte güçlük çektim" dedi.

"Kayseri’de büyük deprem paniği: Çatlaklar oluşan binalar tahliye edildi, vatandaşlar büyük korku yaşadı"

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de büyük paniğe yol açtı. Geniş çapta hasar oluşan binalar tahliye edilirken, polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldular"

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kadın ve çocuk depremden dolayı yıkılan cami minaresinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"Kayseri ekipleri hayat kurtarıyor"

Kayseri’den deprem bölgesine yardıma giden Kayseri OSB ve Kayseri Şeker ekipleri, yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

"Milli yas: Kayseri’de bayraklar yarıya indirildi"

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesiyle Kayseri’deki bayraklar yarıya indirildi.

"Hayalet şehir: Kayseri

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremin şiddetli şekilde hissedildiği Kayseri’de, vatandaşlar depremden korunmak için evlerinden ayrılınca şehir sessizliğe büründü.

"Deprem bölgesinden gelen 368 yaralı Kayseri’de tedavi ediliyor"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, deprem bölgelerinden gelen 368 kişinin Kayseri’de 3 hastanede tedavisinin devam ettiğini, bu hastaların 37’sinin yeni doğan ve çocuk olduğunu belirtti.

"Eğitim camiası "deprem" için seferber oldu"

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremle ilgili olarak, “Arkadaşlarımız deprem bölgesinde 50 bin kişiye yemek çıkartacak” dedi.