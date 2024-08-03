Melikgazi Whatsapp Hattı ile anında çözüm

Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve önerilerini iletişim merkezine anında ve kolayca ulaştırabildikleri örnek uygulama whatsapp ihbar hattına binlerce vatandaş ulaştı.

Melikgazi Whatsapp Hattı ile anında çözüm
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve önerilerini iletişim merkezine anında ve kolayca ulaştırabildikleri örnek uygulama whatsapp ihbar hattına binlerce vatandaş ulaştı.

2024 yılı ilk 7 ayı içerisinde toplam 75 bin vatandaş Melikgazi Belediyesi’ne talep ve önerilerini iletti. Taleplere ise Melikgazi Belediyesi tarafından yüzde 96 oranında çözüm sağlandı. Whatsapp ihbar hattı ile vatandaşların gönderdiği fotoğraf ve mesajlar doğrultusunda taleplere anında müdahale edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımızın önerilerini, taleplerini anında bize iletebildikleri whatsapp ihbar hattımız üzerinden vatandaşlarımız belediyemizle kolaylıkla iletişime geçebiliyor. 7/24 daha hızlı ve kolay iletişim kurarak çözüm sunmak için mesai arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. 2024 yılı ilk 7 ayı içerisinde toplam 75.000 vatandaşımız bizlere ulaşarak taleplerini ilettiler. Whatsapp ihbar hattımız üzerinden 53.000 görüşme yapılarak taleplerin yüzde 96’sı çözüme ulaştırılıp memnuniyetle tamamlandı. Melikgazi Belediyesi olarak ulaşılabilir olmak, çözüm odaklı olmak ve vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde taleplerini sonuçlandırmak bizim için önem arz ediyor. Belediyemize gelmeden, whatsapp üzerinden görsel, metin ve video dosyalarını bizlere iletmeleri halinde iletişim merkezimiz anında dönüş yaparak vatandaşımızın isteğini ilgili birimlerimize havale ediyor. İlgili birimlerimiz hızlı ve nitelikli bir çalışma ile vatandaşımızın talebini neticelendiriyor. Melikgazi Belediyemize ulaşmak isteyen, öneri ve taleplerini aktarmak isteyen tüm vatandaşlarımız 0530 253 91 91 numaralı whatsapp ihbar hattımızla iletişime geçebilir. Gece gündüz demeden Melikgazi’miz için, hemşehrilerimiz için emek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Melikgazi’mize değer katacak hizmetlerimize yenilerini ekleyerek gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

Melikgazi Whatsapp Hattı ile anında çözüm
Melikgazi Whatsapp Hattı ile anında çözüm
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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