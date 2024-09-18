MELMEK kurs kayıtları devam ediyor

Melikgazi Belediyesi’nin Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) kapsamında, yetişkinlere özel açtığı kurslar için kayıtlar devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi tarafından Tınaztepe, Danişmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Belsin, Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, Alparslan Türkeş, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, İldem ve TOKİ Sosyal Tesisleri’nde, yetişkinlere özel açılan kurslar için kayıtlar sürüyor.

İlçenin hemen her mahallesinde hayata geçirdiği birbirinden farklı kurslarla, vatandaşların nitelikli zaman geçirerek meslek sahibi olmalarını sağlayan MELMEK kursları için kayıtların devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kayıt olmak isteyen tüm vatandaşları kurslara davet ederek şu ifadelere yer verdi:

“Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirmeleri, ilgilendikleri alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve yeni meslek edinebilme fırsatını yakalamaları bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu anlamda MELMEK kurslarımız sayesinde hem sosyal hem de ekonomik anlamda vatandaşlarımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kurslarımızda, çeşitli meslek kollarına yönelik eğitimler sunulmakta olup, ilgi alanlarına göre meslek becerilerini geliştirebilecekleri birçok seçenek bulacaklar. Arıcılık, haber spikerliği, dijital fotoğrafçılık, çini işlemeciliği, resim sanat eğitimi ve daha pek çok sayıdaki kursumuz vatandaşlarımızla buluşmak için bekliyor. Kurslarımız sadece meslek edinme fırsatı değil, aynı zamanda yeni insanlarla tanışma ve sosyal bir çevre oluşturma imkanı da sunuyor. Eğitimlerimizin sonunda, başarılı olan katılımcılara MEB onaylı sertifikalar verilecek. Bu sayede elde ettikleri bilgilerle, iş hayatına adım atma şansı elde edecekler. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız en yakın sosyal tesislerimizden, www.melikgazi.bel.tr internet adresimizden veya 252 16 61-68 numaralı hattımızdan başvuru yapabilirler. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.