Memduh Büyükkılıç: 'Gece, gündüz demeden çalışacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a kentte karşılama programı düzenlendi.

Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Kayseri’nin 1,5 milyon insanını bağrına bastığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Burada görevlendirildiysem sizlerin sevgisi, bizlere olan teveccühü, bizlere sahip çıkma duygusu, çok değerli belediye başkanı kardeşlerimizin, milletvekillerimizin, bakanlarımızın, birlik, beraberlik içerisinde yapmış olduğu çalışmaların sonucudur. Ben değil, biz kültürüyle hareket etmek suretiyle sizleri bağrımıza basıyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde şehrimizi geleceğe taşımak adına hep beraber varız. Biz onların hizmetkârıyız. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağız. Gece, gündüz demeden çalışacağız. El ele, gönül gönüle vermek suretiyle Kayseri’yi daha iyi noktaya taşıyacağız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah şehrimizi en yüksek oy oranıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek amacıyla hep beraber gece, gündüz demeden çalışacağız” dedi.

‘31 MART’A KADAR SAHADA AYAK BASMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ’

31 Mart’a kadar sahada ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirten, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm “Allah razı olsun. Buraya geldiniz ve Memduh Başkanımızın yeniden açıklandığı adaylığını hep birlikte kutlamak için bize eşlik ettiniz. Bizim sermayemiz muhabbettir, bizim gönlümüz herkese açıktır. Biz Memduh Başkanımızla beraber tüm belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, sayın bakanımız, genel başkan vekilimiz ve Cumhur İttifakı’mızın çok kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla 31 Mart’a kadar sahada hiç ayak basmadık yer bırakmadan yine Cumhurbaşkanımızın bize tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getiririz” şeklinde konuştu.