Menduh Uzunluoğlu: 'Pınarbaşı'nın gücünü ve dayanışmasını göstereceğiz'

Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu’ yenilenecek seçimler ile ilgili yaptığı açıklamada; "Birlikte, Pınarbaşı’nın gücünü ve dayanışmasını herkese göstereceğiz" dedi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde YSK tarafından seçimlerin yenilenmesine ilişkin karra verilmesinin ardından Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, 2 Haziran’ daki seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğini söyledi. Başkan Uzunluoğlu; "Son seçim sürecimizde yaşanan bazı tartışmaların ardından, alınan kararlarla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim bazı gelişmeler var. Öncelikle belirtmek isterim ki, herhangi bir süreçte yaşanan anlaşmazlıkların, huzurumuzu ve birliğimizi zedelemesine izin vermeyeceğiz. Yapılan itirazlar sonucunda; İlçe Seçim Kurulu’nda 7 oydan 6’sı, İl Seçim Kurulu’nda ise 3 oyun tamamı, Yüksek Seçim Kurulu’nda ise 11 oyun tamamı seçimlerin iptali yönünde karar verdi. Bu oylar, Pınarbaşı halkının iradesini ve haklılığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan kırıcı söylemler ve olumsuzluklar, bizi hedeflerimizden sapmamaya ve Pınarbaşı’nın geleceği için çalışmaya teşvik etmiştir. 2 Haziran’da yapılacak seçimler, Pınarbaşı’nın birlik ve beraberlik içinde olduğunu tüm dünyaya gösterecek bir fırsattır. Biz, Pınarbaşı olarak, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmeye devam edeceğiz. Her birimizin ortak amacı, ilçemizin daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesidir. Sizlerin desteği ve güveniyle, Pınarbaşı’nı daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Birlikte, Pınarbaşı’nın gücünü ve dayanışmasını herkese göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.