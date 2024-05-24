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Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'

Cumhur İttifakının Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı dedi.

Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
Kayseri GündemEditör

Cumhur İttifakının Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, "CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pınarbaşı’nda umduğunu bulamadı" dedi.

Cumhur İttifakı’nın Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan’a destek için ilçeye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindekiler Pınarbaşı’nda umduğunu bulamadı" dedi. Mitinge az sayıda ilçe halkının katılım sağladığını, Sarız’dan, Felahiye’den, Akkışla’dan, Kayseri merkezden ve çevre illerden otobüslerle, araçlarla insanların taşındığı söyleyen Uzunluoğlu, "Kürsüde yaklaşık 15 dakika kalan Yavaş, Pınarbaşı adayı Deniz Yağan’a 2 Haziran seçimlerinde destek istedi, bol bolda kendi reklamını yaparak Ankara’da yaptığı çalışmaları anlattı. Yavaş’ın miting alanındaki azlığı görmesi ise şaşkınlığa yol açtı. Yavaş, durumu hava şartlarına bağlarken, ’ben bu yağmur altında sizlerin daha fazla ıslanmasını istemiyorum. Bizim de biran evvel Ankara’ya gitmemiz lazım’ diyerek seçim otobüsünden inip gitti. Yani CHP’lilerin Pınarbaşı mitingi fiyaskoyla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
İHA
Kayseri Gündem

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