Meral Akşener, Olağanüstü Kurultayda aday olmayacağını ilan etti
Meral Akşener, Olağanüstü Kurultayda Genel Başkanlığa aday olmayacağını ilan etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum."
İHA
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