Meral Akşener, Olağanüstü Kurultayda aday olmayacağını ilan etti

Meral Akşener, Olağanüstü Kurultayda Genel Başkanlığa aday olmayacağını ilan etti

Meral Akşener, Olağanüstü Kurultayda aday olmayacağını ilan etti
Kayseri GündemEditör

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum."

İHA
Kayseri Gündem

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