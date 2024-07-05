Merih Demiral'a UEFA'dan 'Bozkurt Cezası'
UEFA, Avusturya maçında attığı gol sonrası 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'ın cezasını açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Merih Demiral'a Avusturya maçında yaptığı gol sevinci nedeniyle 2 maç men cezası verildi.
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