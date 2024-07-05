Bakan Yerlikaya, 'Türkiye'nin Huzuru Kayseri' toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin Huzuru Kayseri toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Kayserimiz asayiş suçları açısından kişilere ve mallara karşı işlenen suçları incelediğimiz zaman 13 ayda olayların düşürülmesinde Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu gördük. Mallara karşı işlenen suçlarda Kayserimiz olay sayısında Türkiye ortalamasının üzerinde, işlenmiş suçların aydınlatılıp adalete teslim edilmesinde de az bir puan fark da olsa yine Türkiye’nin önündedir. Bu noktada güvenlik birimlerimizi kutluyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’ye geldi. Bakan Yerlikaya, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) Türkiye’nin Huzuru toplantıları kapsamında ‘Türkiye’nin Huzuru Kayseri’ toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Yerlikaya, asayiş suçları açısından kişi ve mala karşı işlenen suçlar incelendiğinde 13 ayda olayların düşürülmesinde Kayseri’nin Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu belirterek, “Kayserimizde başta valimiz olmak üzere bakanımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, emniyet, jandarma, güvenlik birimlerimizle beraber daha önceki vilayetlerimizde olduğu gibi Türkiye’nin huzuru toplantıları bağlamında Türkiye’nin Huzuru Kayseri toplantımızı gerçekleştirdik. Kayserimiz asayiş suçları açısından kişilere ve mallara karşı işlenen suçları incelediğimiz zaman 13 ayda olayların düşürülmesinde Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu gördük. Mallara karşı işlenen suçlarda Kayserimiz olay sayısında Türkiye ortalamasının üzerinde, işlenmiş suçların aydınlatılıp adalete teslim edilmesinde de az bir puan fark da olsa yine Türkiye’nin önündedir. Bu noktada güvenlik birimlerimizi kutluyorum” diye konuştu.